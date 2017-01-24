Власть

Елена Малкова
24 Января, 2017 08:45

Новому аэропорту Ростова-на-Дону официально присвоено название «Платов»

Начало работы нового аэропортового комплекса в штатном режиме запланировано на 1 декабря 2017 года.
Источник фото: donland.ru
Ростов-на-Дону , 24 Января - DIXINEWS.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Название новому аэропорту в Аксайском районе Ростовской области присвоено на основании предложения региональных властей, говорится в документе.

Стоит напомнить, что по инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева в прошлом году был проведен сбор предложений среди жителей области по наименованию строящейся воздушной гавани.

Наибольшее число голосов получил вариант «Платов» (более 15,8 тысячи голосов), вторым по популярности стало название «Ростов-на-Дону» (свыше 13 тысяч голосов), третьим в этом рейтинге стало наименование «Южный» (более 11 тысяч голосов). Голосование проводилось на официальном сайте правительства Ростовской области и в социальной сети. Открытие нового аэропортового комплекса запланировано на 1 декабря этого года.

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