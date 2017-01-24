В Омске на маршрут вышел первый московский трамвай

После обкатки, предусмотренной правилами технической эксплуатации, первый из пяти трамваев, переданных Омску правительством Москвы, вышел на омский маршрут № 8, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, на подготовку трамвая к работе было израсходовано 20 тысяч рублей.

На эти средства были выполнены мелкий кузовной ремонт вагона, покраска, а также приобретены наружные плафоны.

Все московские вагоны будут курсировать по городским маршрутам в бело-голубой цветовой гамме. Им присвоены бортовые номера от 71 до 75. Первым к работе приступил вагон с номером 73. Свою работу в Омске он начал на маршруте № 8 «Ул. Котельникова — ПО «Полет». Протяженность данного маршрута составляет 10 км. Планируется, что остальные четыре вагона из Москвы выйдут на городские маршруты до конца марта.

Стоит напомнить, что трамваи из столицы переданы Омску бесплатно. Они выпущены в 1995 и 1998 годах и, по словам специалистов, находятся в удовлетворительном состоянии.