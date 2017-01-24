Жители Новосибирской области получат компенсацию на оплату услуг ЖКХ

Жители Новосибирской области могут рассчитывать на адресные дополнительные меры социальной поддержки в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Разработанный по поручению губернатора Владимира Городецкого проект постановления одобрен на заседании регионального правительства 23 января.

«Принимаемым постановлением мы защищаем жителей региона от непопулярного, но необходимого решения по повышению тарифов на коммунальные услуги. В первую очередь, этот документ направлен на адресную поддержку льготных категорий граждан – они будут защищены на 100% без каких-либо дополнительных заявлений. Остальные категории смогут получить адресную поддержку заявительного характера», – отметил глава региона Владимир Городецкий в ходе заседания.

Проект постановления регионального правительства «О предоставлении гражданам, проживающим на территории Новосибирской области, адресной социальной выплаты в связи с необходимостью ограничения роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2017 году» представила и.о. министра социального развития региона Елена Бахарева.

По ее словам, на социальную выплату можно претендовать, если увеличение размера платы гражданина за коммунальные услуги в расчетном периоде превышает 4% размера платы за коммунальные услуги за декабрь 2016 года.

Около 500 тысяч льготных категорий граждан получат компенсационную выплату 100% превышения в беззаявительном порядке. Остальные граждане – 50%.

Елена Бахарева отметила, что заявления будут приниматься с 1 августа 2017 года. Предоставление адресной соцвыплаты будет осуществляться с месяца подачи заявления за период, начиная с 1 июля 2017 года (месяц, когда произойдет повышение тарифа на коммунальные услуги). Заявление для социальной выплаты за расчетные периоды с 1 июля по 31 декабря 2017 можно будет подать до 31 января 2018 года. Выплату граждане будут получать через банки, а если их в населенном пункте, где проживает заявитель, нет, то через организации почтовой связи.