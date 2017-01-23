Власть

Елена Малкова
23 Января, 2017 16:46

Минтруд планирует утвердить 104 профессии для прохождения альтернативной службы

Источник фото: kubts.ru
Москва, 23 Января - DIXINEWS.

Минтруд России планирует включить в список профессий для прохождения альтернативной службы 104 позиции

Об этом ИА «DixiNews» сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Минтруд опубликовал для общественного обсуждения проект приказа об утверждении перечня видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную службу, а также перечень организаций для прохождения службы.

В перечень включено 104 вида работ, профессий, должностей с общей потребностью 3486 человек. Список включает рабочие профессии и должности служащих – водитель, маляр, оленевод, врач, преподаватель, социальный работник, повар, слесарь, тракторист, инженер-программист, медсестра, почтальон и другие.

В проекте приказа также есть перечень организаций для прохождения альтернативной службы. Как правило, это учреждения здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры и искусства, находящиеся в ведении федеральных и региональных органов исполнительной власти.

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