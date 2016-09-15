Власть

Виктор Казеев
23 Января, 2017 15:30

Рассмотрение заявления о включении ОАО «Ростелеком» в РНП отложено до 24 января

Источник фото: rv-mo.ru
Пермь, 23 Января - DIXINEWS.

Сегодня состоялось первое заседание комиссии Пермского УФАС России по заявлению ГКУ «Гражданская защита» о включении ОАО «Ростелеком» в Реестр недобросовестных поставщиков.

В ходе заседания стороны изложили свою позицию, ответили на вопросы оппонентов и комиссии УФАС. Вынесение решения по заявлению перенесено на 24 января.

Рассмотрение заявления отложено в связи с необходимостью предоставления сторонами дополнительных документов и письменного обоснования своей позиции. По итогам заседания состоялся пресс-подход и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Александра Плаксина.

«На заседании комиссии мы попросили заказчика составить письменную позицию относительно того, какие именно факты свидетельствуют о недобросовестности действий ОАО «Ростелеком». Особенно, принимая во внимание те факты, которые были озвучены сторонами на заседании: о том, что подрядчик не получил своевременно проектную документацию, и о том, что исполнительная документация также передавалась частями», - пояснил Александр Плаксин.

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