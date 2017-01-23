Дорожные организации Нижнего Новгорода не получат деньги за плохую уборку улиц

Более 73 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за неделю.

В Департаменте благоустройства дорожного хозяйства подчеркивают, что за некачественно очищенные территории дорожные организации не будут получать деньги.

По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства за прошедшую неделю с улиц города было вывезено свыше 73 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимы с улиц Нижнего Новгорода вывезено порядка 450 тысяч кубометров снега.

«Несмотря на увеличение количества техники и дорожных рабочих, у муниципалитета есть претензии к подрядным организациям», - сказал директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин, подчеркнув, что районные администрации дополнительно проведут проверку работы подрядчиков и, если сигналы жителей найдут подтверждение, то организации не получат деньги за некачественно очищенные территории.