Общество

Елена Малкова
23 Января, 2017 15:23

Дорожные организации Нижнего Новгорода не получат деньги за плохую уборку улиц

Более 73 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода за неделю.
Источник фото: xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai
Нижний Новгород, 23 Января - DIXINEWS.

В Департаменте благоустройства дорожного хозяйства подчеркивают, что за некачественно очищенные территории дорожные организации не будут получать деньги.

По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства за прошедшую неделю с улиц города было вывезено свыше 73 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимы с улиц Нижнего Новгорода вывезено порядка 450 тысяч кубометров снега.

«Несмотря на увеличение количества техники и дорожных рабочих, у муниципалитета есть претензии к подрядным организациям», - сказал директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин, подчеркнув, что районные администрации дополнительно проведут проверку работы подрядчиков и, если сигналы жителей найдут подтверждение, то организации не получат деньги за некачественно очищенные территории.

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