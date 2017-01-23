|
Елена Малкова
23 Января, 2017 15:23
Дорожные организации Нижнего Новгорода не получат деньги за плохую уборку улиц
Нижний Новгород, 23 Января - DIXINEWS.
В Департаменте благоустройства дорожного хозяйства подчеркивают, что за некачественно очищенные территории дорожные организации не будут получать деньги.
По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства за прошедшую неделю с улиц города было вывезено свыше 73 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимы с улиц Нижнего Новгорода вывезено порядка 450 тысяч кубометров снега.
«Несмотря на увеличение количества техники и дорожных рабочих, у муниципалитета есть претензии к подрядным организациям», - сказал директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Андрей Жижин, подчеркнув, что районные администрации дополнительно проведут проверку работы подрядчиков и, если сигналы жителей найдут подтверждение, то организации не получат деньги за некачественно очищенные территории.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия