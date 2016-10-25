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Елена Малкова
23 Января, 2017 14:02
В Красноярском крае ожидаются метели
Красноярск, 23 Января - DIXINEWS.
Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска предупреждают о возможных неблагоприятных явлениях погоды.
Согласно информации Среднесибирского УГМС, 24 января по центральным районам региона местами ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах сохранится гололедица.
Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, держаться подальше от рекламных щитов и разных легких конструкций; автомобилистам быть предельно внимательными при управлении транспортом, соблюдать правила дорожного движения.
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