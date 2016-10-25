В Красноярском крае ожидаются метели

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска предупреждают о возможных неблагоприятных явлениях погоды.

Согласно информации Среднесибирского УГМС, 24 января по центральным районам региона местами ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с, метели, на дорогах сохранится гололедица.

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, держаться подальше от рекламных щитов и разных легких конструкций; автомобилистам быть предельно внимательными при управлении транспортом, соблюдать правила дорожного движения.