Житель Бугульмы осужден за незаконное хранение наркотического средства

Бугульминская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя.

В Бугульме 46-летний мужчина осуждён за незаконное хранение наркотического вещества, сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Городская прокуратура Бугульмы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Суд признал его виновным по ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Судом установлено, что прошлой осенью мужчина в своей квартире для личного потребления изготовил наркотическое средство – экстракт маковой соломы общей массой 1,81 грамм.

В ходе осмотра жилища мужчины наркотическое вещество было изъято сотрудниками полиции. Свою вину он полностью признал. С учётом рецидива преступлений, суд приговорил мужчину к 1 году исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.