ЦБ лишил лицензий очередные три банка

Центробанк РФ объявил об отзыве лицензий сразу у трех банков: «Новация», Сибирского банка «Сириус» и «Тальменка-банка».

Первый был лишен лицензии за высокорискованную кредитную политику, что привело к реальной угрозе интересам кредиторов и вкладчиков банка. Оставшиеся два банка были лишены лицензий в связи с признаками деятельности по отмыванию преступных доходов.

Центробанк РФ объявил об отзыве лицензий сразу у трех банков: «Новация», Сибирского банка «Сириус» и «Тальменка-банка». Первый был лишен лицензии за высокорискованную кредитную политику, что привело к реальной угрозе интересам кредиторов и вкладчиков банка. Оставшиеся два банка были лишены лицензий в связи с признаками деятельности по отмыванию преступных доходов.

Центробанк, как и обещал в прошлом году, продолжает активную работу по очищению банковского сектора от структур, работающих на теневой сектор экономики, и неэффективных игроков. В этом году лицензий были лишены уже четыре кредитных организации.

Если исходить из статистики за декабрь прошлого года, то сегодня лицензии лишились банки из четвертой, пятой и шестой сотни по объему капитала. Не самые крупные игроки российского рынка. Вряд ли в банковском секторе в связи с этим произойдут серьезные изменения за пределами домашних регионов кредитных организаций, утративших лицензии.

Из четырех отозванных в этом году лицензий, только две были отозваны по причине противодействия отмыванию преступных доходов. Пока, конечно, выборка не позволяет сделать каких-то выводов о тенденциях в 2017 году. Однако Центробанк уже неоднократно заявлял о том, что объемы сомнительных операций, проводимых через банки, сокращаются. За прошлый год объем незаконных финансовых операций упал вдвое, а за последние пять лет – этот показатель сократился в более чем 70 раз.

Таким образом, усилия ЦБ по ужесточению контроля за движением финансов, приносят свои плоды – количество банков, работающих на теневую экономику сокращается, сокращаются и финансовые объемы сомнительных операций. Поэтому и причины отзыва лицензий все чаще будут иметь экономический, а не криминальный характер.