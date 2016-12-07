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Тамара Касьянова, АО «2К»
23 Января, 2017 12:31
ЦБ лишил лицензий очередные три банка
Москва, 23 Января - DIXINEWS.
Центробанк РФ объявил об отзыве лицензий сразу у трех банков: «Новация», Сибирского банка «Сириус» и «Тальменка-банка».
Первый был лишен лицензии за высокорискованную кредитную политику, что привело к реальной угрозе интересам кредиторов и вкладчиков банка. Оставшиеся два банка были лишены лицензий в связи с признаками деятельности по отмыванию преступных доходов.
Центробанк РФ объявил об отзыве лицензий сразу у трех банков: «Новация», Сибирского банка «Сириус» и «Тальменка-банка». Первый был лишен лицензии за высокорискованную кредитную политику, что привело к реальной угрозе интересам кредиторов и вкладчиков банка. Оставшиеся два банка были лишены лицензий в связи с признаками деятельности по отмыванию преступных доходов.
Центробанк, как и обещал в прошлом году, продолжает активную работу по очищению банковского сектора от структур, работающих на теневой сектор экономики, и неэффективных игроков. В этом году лицензий были лишены уже четыре кредитных организации.
Если исходить из статистики за декабрь прошлого года, то сегодня лицензии лишились банки из четвертой, пятой и шестой сотни по объему капитала. Не самые крупные игроки российского рынка. Вряд ли в банковском секторе в связи с этим произойдут серьезные изменения за пределами домашних регионов кредитных организаций, утративших лицензии.
Из четырех отозванных в этом году лицензий, только две были отозваны по причине противодействия отмыванию преступных доходов. Пока, конечно, выборка не позволяет сделать каких-то выводов о тенденциях в 2017 году. Однако Центробанк уже неоднократно заявлял о том, что объемы сомнительных операций, проводимых через банки, сокращаются. За прошлый год объем незаконных финансовых операций упал вдвое, а за последние пять лет – этот показатель сократился в более чем 70 раз.
Таким образом, усилия ЦБ по ужесточению контроля за движением финансов, приносят свои плоды – количество банков, работающих на теневую экономику сокращается, сокращаются и финансовые объемы сомнительных операций. Поэтому и причины отзыва лицензий все чаще будут иметь экономический, а не криминальный характер.
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