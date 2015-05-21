В Екатеринбурге арестовали имущество хозяйственного магазина

В Екатеринбурге арестовали имущество хозяйственного магазина и его складских помещений из-за долга, превышающего 226 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Общество с ограниченной ответственностью задолжало банку чуть более 246 млн рублей.

Судебные приставы Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга выехали в торговую точку для вручения должнику постановления о возбуждении исполнительного производства. Руководитель корпорации, растерявшись от неожиданного визита, документы получать отказался.

Имущество, находящееся в торговом помещении, все же арестовали. Всего арестовано более двух тысяч товаров: от такой мелкой бытовой техники как электробритвы до столовых приборов. Приставы также арестовали различную посуду, вазы, инвентарь для дачи - лейки, мангалы, палатки. Все предметы остались на ответственное хранение должнику, он предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). Арестованное имущество в ближайшее время будет передано на реализацию в счет уплаты задолженности.