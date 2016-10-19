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Елена Малкова
23 Января, 2017 09:53
В Башкирии выдано 260 тысяч сертификатов на материнский капитал
Уфа, 23 Января - DIXINEWS.
По информации Отделения Пенсионного Фонда по Республике Башкортостан с 2007 года в регионе выдано 260 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал, сообщает пресс-служба администрации Уфы.
За этот период расходы на поддержку семей с детьми составили 72 млрд. рублей.
На улучшение жилищных условий выделено - 67,5 млрд. рублей; на оказание образовательных услуг, формирование накопительной части пенсии, социальную адаптацию в общество детей-инвалидов направлено – 371,6 млн. рублей. На предоставление единовременной выплаты было направлено 4 млрд. рублей.
Стоит отметить, что в 2017 году размер материнского капитала остается на уровне прошлого года и составляет 453 026 рублей.
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