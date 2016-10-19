В Башкирии выдано 260 тысяч сертификатов на материнский капитал

В 2017 году размер материнского капитала составляет 453 тыс. рублей.

По информации Отделения Пенсионного Фонда по Республике Башкортостан с 2007 года в регионе выдано 260 тыс. государственных сертификатов на материнский капитал, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

За этот период расходы на поддержку семей с детьми составили 72 млрд. рублей.

На улучшение жилищных условий выделено - 67,5 млрд. рублей; на оказание образовательных услуг, формирование накопительной части пенсии, социальную адаптацию в общество детей-инвалидов направлено – 371,6 млн. рублей. На предоставление единовременной выплаты было направлено 4 млрд. рублей.

Стоит отметить, что в 2017 году размер материнского капитала остается на уровне прошлого года и составляет 453 026 рублей.