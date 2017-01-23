Общество

Елена Малкова
23 Января, 2017 09:00

В Петербурге открываются новые детские сады

Здания построены за счет городского бюджета и уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.
Источник фото: gov.spb.ru
Санкт-Петербург, 23 Января - DIXINEWS.

21 января губернатор Георгий Полтавченко проинспектировал два новых дошкольных учреждения в Приморском и Петроградском районах, сообщает пресс-служба Санкт-Петербурга.

Строительство зданий образовательных учреждений финансировалось из городского бюджета. Новые объекты уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Детский сад на проспекте Испытателей рассчитан на 150 мест. Здесь будут укомплектованы 10 разновозрастных групп по 15 человек, в том числе три ясельные. Вместимость дошкольного учреждения на Морском проспекте – 90 человек. Здесь будут работать пять групп. Ясельная и младшая группы рассчитаны каждая на 15 детей, в остальные три группы наберут по 20 человек.

Осмотрев помещения дошкольных учреждений, Георгий Полтавченко высоко оценил качество работы строителей. Оба объекта оснащены бассейнами, уличными игровыми комплексами и приспособлены для маломобильных групп населения.

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