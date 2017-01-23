СМИ: Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7

Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию агентства Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает источник, компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством.

По информации агентства, 700 исследователей и инженеров протестировали более 200 тысяч устройств и более 30 тысяч аккумуляторов.

В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства Galaxy Note 7 после случаев возгорания телефонных аккумуляторов.

Ранее Samsung предложила обменять или вернуть телефон этой модели. Всего в США было возвращено 93% проданных устройств, но около 133 тысяч телефонов еще находятся у их владельцев.