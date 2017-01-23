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Елена Малкова
23 Января, 2017 08:19
СМИ: Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7
За рубежом, 23 Января - DIXINEWS.
Samsung назвала причину возгорания Galaxy Note 7, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информацию агентства Ассошиэйтед Пресс.
Как сообщает источник, компания Samsung заявила, что причиной возгорания аккумуляторов для смартфонов Galaxy Note 7 стали неполадки, связанные с их проектированием и производством.
По информации агентства, 700 исследователей и инженеров протестировали более 200 тысяч устройств и более 30 тысяч аккумуляторов.
В начале октября Samsung Electronics объявила о временной приостановке производства Galaxy Note 7 после случаев возгорания телефонных аккумуляторов.
Ранее Samsung предложила обменять или вернуть телефон этой модели. Всего в США было возвращено 93% проданных устройств, но около 133 тысяч телефонов еще находятся у их владельцев.
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