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Елена Малкова
23 Января, 2017 07:31
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев избран в состав Высшего Совета «Единой России»
Воронеж, 23 Января - DIXINEWS.
22 января делегаты XVI Съезда «Единой России» утвердили новый состав Высшего Совета партии, сообщает пресс-служба регионального правительства. В новый состав избран глава Воронежской области Алексей Гордеев.
Также делегатами съезда утвержден новый состав Генерального Совета «Единой России».
В новый состав вошли представители воронежской делегации - зампред Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения Владимир Нетёсов, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Воронежской области Евгений Ревенко. Кандидатуры утверждены тайным голосованием.
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