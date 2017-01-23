Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев избран в состав Высшего Совета «Единой России»

22 января делегаты XVI Съезда «Единой России» утвердили новый состав Высшего Совета партии, сообщает пресс-служба регионального правительства. В новый состав избран глава Воронежской области Алексей Гордеев.

Также делегатами съезда утвержден новый состав Генерального Совета «Единой России».

В новый состав вошли представители воронежской делегации - зампред Совета Федерации, сенатор от Воронежской области Галина Карелова, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения Владимир Нетёсов, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от Воронежской области Евгений Ревенко. Кандидатуры утверждены тайным голосованием.