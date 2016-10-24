В Волгограде директора госучреждения и ее дочь подозревают в хищении 600 тыс рублей

Следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней директора государственного Центр детского творчества и ее 31-летней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

Они подозреваются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ). Кроме того, главе госучреждения инкриминируется «служебный подлог» (ч.1 ст.292 УК РФ).

По данным следствия, в 2014 году директор фиктивно приняла на работу в Центр детского творчества свою дочь в качестве педагога дополнительного образования и методиста. Директор регулярно вносила сведения в табель учета рабочего времени своей дочери, которая в центре даже не появлялась. При этом фиктивно трудоустроенная дочь начальницы получала зарплату, которая перечислялась на ее личную банковскую карту. Таким образом, подозреваемым удалось похитить из бюджета регионального Комитета образования и науки свыше 600 тыс. рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки. Расследование уголовного дела продолжается.