Общество

Елена Малкова
23 Января, 2017 07:06

В Волгограде директора госучреждения и ее дочь подозревают в хищении 600 тыс рублей

Источник фото: time56.ru
Волгоград, 23 Января - DIXINEWS.

Следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело в отношении 67-летней директора государственного Центр детского творчества и ее 31-летней дочери, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

Они подозреваются в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ). Кроме того, главе госучреждения инкриминируется «служебный подлог» (ч.1 ст.292 УК РФ).

По данным следствия, в 2014 году директор фиктивно приняла на работу в Центр детского творчества свою дочь в качестве педагога дополнительного образования и методиста. Директор регулярно вносила сведения в табель учета рабочего времени своей дочери, которая в центре даже не появлялась. При этом фиктивно трудоустроенная дочь начальницы получала зарплату, которая перечислялась на ее личную банковскую карту. Таким образом, подозреваемым удалось похитить из бюджета регионального Комитета образования и науки свыше 600 тыс. рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Волгограде директора госучреждения и ее дочь подозревают в хищении 600 тыс рублей
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