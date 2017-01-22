Экономика

Елена Малкова
22 Января, 2017 19:11

Минтруд России поддерживает идею ограничить дорогие покупки за наличный расчет

Минтруд поддерживает идею ограничить дорогие покупки (недвижимость, автомобили, драгоценности) за наличные в России.
Источник фото: razdelfinans.biz-market
Москва, 22 Января - DIXINEWS.

Минтруд поддерживает идею ограничить в России дорогостоящие покупки за наличные деньги, сообщает ТАСС.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин высказал мнение, что идея ограничить в РФ совершение дорогих покупок за наличные - очень правильная.

"Очень правильное решение. Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там €500 нигде разменять нельзя", - отметил министр.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал вернуться к обсуждению актуального вопроса о сокращении расчетов наличными денежными средствами в стране при крупных покупках (недвижимость, автомобили, драгоценности). Как считает министр, за счет этого можно было бы сделать экономику в стране более прозрачной и получить больше налогов.

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