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Елена Малкова
22 Января, 2017 18:05
Против жительницы Самары завели уголовное дело за поддельный больничный лист
Самара, 22 Января - DIXINEWS.
Жительницу Самары подозревают в использовании поддельного документа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Жительница Самары предъявила по месту работы лист временной нетрудоспособности.
Подлинность документа вызвала сомнения у специалистов самарской организации. Фирма сообщила о своих подозрениях в полицию.
В ходе проверки сотрудники полиции направили больничный лист на экспертизу. Как выяснилось, документ действительно был выполнен кустарным способом. Сейчас в отношении ранее не судимой подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
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