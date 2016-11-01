Против жительницы Самары завели уголовное дело за поддельный больничный лист

В настоящее время в отношении ранее не судимой подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Жительницу Самары подозревают в использовании поддельного документа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Жительница Самары предъявила по месту работы лист временной нетрудоспособности.

Подлинность документа вызвала сомнения у специалистов самарской организации. Фирма сообщила о своих подозрениях в полицию.

В ходе проверки сотрудники полиции направили больничный лист на экспертизу. Как выяснилось, документ действительно был выполнен кустарным способом. Сейчас в отношении ранее не судимой подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».