Криминал

Елена Малкова
22 Января, 2017 17:05

В Ростове-на-Дону двух полицейских осудили за мошенничество

Приговором суда полицейские признаны виновными.
Источник фото: kirov-portal.ru
Ростов-на-Дону , 22 Января - DIXINEWS.

Судом два оперуполномоченных осуждены за мошенничество, сообщает прокуратура Ростовской области.

Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 8 Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону, обвиняемые по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), судом признаны виновными.

В суде установлено, что осужденные сообщили потерпевшему ложные сведения о наличии материала проверки о совершении им грабежа, а также о наличии показаний свидетелей и вещественных доказательств. Полицейские потребовали передать им 200 тыс. рублей за не привлечение потерпевшего к уголовной ответственности. Сумма в последующем была снижена до 100 тыс. рублей. Потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Приговором суда они признаны виновными и им назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также по решению суду они не могут занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

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