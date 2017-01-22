Спорт

Елена Малкова
22 Января, 2017 15:26

Челябинская спортсменка Елизавета Чеснокова стала первой в Кубке России по фристайлу

Источник фото: pravmin74.ru
Челябинск, 22 Января - DIXINEWS.

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился 1 Этап Кубка России по фристайлу 2017 в дисциплине хаф-пайп, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

В состязаниях за победу боролись около 70 спортсменов.

Безоговорочную победу одержала южноуральская спортсменка Елизавета Чеснокова, участница олимпийских игр в Сочи. Среди мужчин лучший результат показал Павел Чупа из Московской области. Южноуралец Савелий Штырлов занял по итогам соревнований 8 место.

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