Челябинская спортсменка Елизавета Чеснокова стала первой в Кубке России по фристайлу

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился 1 Этап Кубка России по фристайлу 2017 в дисциплине хаф-пайп, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

В состязаниях за победу боролись около 70 спортсменов.

Безоговорочную победу одержала южноуральская спортсменка Елизавета Чеснокова, участница олимпийских игр в Сочи. Среди мужчин лучший результат показал Павел Чупа из Московской области. Южноуралец Савелий Штырлов занял по итогам соревнований 8 место.