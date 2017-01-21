Общество

Елена Малкова
21 Января, 2017 20:32

Омский хор выступит на открытии Универсиады в Алматы

Государственный Омский русский народный хор.
Источник фото: omskportal.ru
Омск, 21 Января - DIXINEWS.

Государственный Омский русский народный хор выступит на открытии Универсиады в Алматы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественная церемония открытия 28-й Всемирной зимней Универсиады пройдет 29 января в ледовом дворце «Алматы Арена».

Ледовый дворец «Алматы Арена» является самым крупным спортивным сооружением страны и вмещает 12 тыс. зрителей. Омские артисты выступят вместе с ведущими профессиональными коллективами Казахстана, звездами эстрады и именитыми фигуристами ледового шоу Ильи Авербуха.

Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля. Для участия в международных соревнованиях среди студентов зарегистрировано 2000 спортсменов из более чем 55 стран. Количество ожидаемой телеаудитории составит 1 млрд. Трансляция будет проводиться в 80 странах мира.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Житель Набережных Челнов, желая отдохнуть в Великом Устюге, стал жертвой мошенников
Преподаватель одного из вузов Уфы предстанет перед судом
В Новосибирске на выходных ожидаются потепление и метели

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Омский хор выступит на открытии Универсиады в Алматы
Набережные Челны, 21 Января, 19:21.
Житель Набережных Челнов, желая отдохнуть в Великом Устюге, стал жертвой мошенников
Москва, 21 Января, 17:20.
СМИ: реальные пенсии в дальнейшем могут снижаться
Екатеринбург, 21 Января, 16:43.
Антон Шипулин впервые победил в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира
Санкт-Петербург, 20 Января, 17:51.
В Санкт-Петербурге подожгли новый газетный киоск
Уфа, 20 Января, 16:59.
Преподаватель одного из вузов Уфы предстанет перед судом
Новосибирск, 20 Января, 15:47.
В Новосибирске на выходных ожидаются потепление и метели
Москва, 20 Января, 13:32.
База Единого государственного реестра недвижимости содержит ошибки
Нижний Новгород, 20 Января, 11:30.
Нижегородское мороженое будут поставлять в Китай
Красноярск, 20 Января, 10:26.
В Норильске отремонтируют Дворец спорта «Арктика»
Воронеж, 20 Января, 07:28.
В Воронеже вынесен приговор за попытку дать взятку полицейскому
Волгоград, 20 Января, 06:57.
В Волгоградской области задолженность по зарплате уменьшилась на 10,3 млн. рублей
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия