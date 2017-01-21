Омский хор выступит на открытии Универсиады в Алматы

Государственный Омский русский народный хор выступит на открытии Универсиады в Алматы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжественная церемония открытия 28-й Всемирной зимней Универсиады пройдет 29 января в ледовом дворце «Алматы Арена».

Ледовый дворец «Алматы Арена» является самым крупным спортивным сооружением страны и вмещает 12 тыс. зрителей. Омские артисты выступят вместе с ведущими профессиональными коллективами Казахстана, звездами эстрады и именитыми фигуристами ледового шоу Ильи Авербуха.

Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля. Для участия в международных соревнованиях среди студентов зарегистрировано 2000 спортсменов из более чем 55 стран. Количество ожидаемой телеаудитории составит 1 млрд. Трансляция будет проводиться в 80 странах мира.