Общество

Елена Малкова
21 Января, 2017 19:21

Житель Набережных Челнов, желая отдохнуть в Великом Устюге, стал жертвой мошенников

На сайте бесплатных объявлений он нашел предложение о найме жилья.
Источник фото: 163gorod.ru
Набережные Челны, 21 Января - DIXINEWS.

Житель Набережных Челнов, решивший отдохнуть в Великом Устюге, попался на уловку мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Как уточняется в сообщении, 41-летний мужчина решил начало января провести в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

На сайте бесплатных объявлений он увидел предложение о найме жилья. Созвонившись с арендодателем, мужчина забронировал квартиру и внес предоплату в размере 2800 рублей. Перед путешествием в Великий Устюг мужчина позвонил арендодателю, дабы подтвердить свой приезд, но тот на звонок не ответил.

Кроме того, челнинец обнаружил, что на сайте уже нет объявления, по которому он снял выбранную квартиру. Мужчина понял, что его обманули, и сразу обратился в полицию.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по розыску злоумышленников. Выяснилось, что абонентский номер телефона, с которого вел переговоры «арендодатель», зарегистрирован в Москве.

Гражданам, решившим воспользоваться интернет-услугами, полиция настоятельно рекомендует избегать каких-либо сделок с виртуальными покупателями. Прежде чем принять решение, связанное со значительными расходами, следует посоветоваться с близкими и родственниками. Ни в коем случае нельзя перечислять деньги на неизвестные телефонные номера, так как во всех случаях это мошенники.

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