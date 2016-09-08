СМИ: реальные пенсии в дальнейшем могут снижаться

Реальные пенсии могут в дальнейшем снижаться из-за отмены индексации для работающих пенсионеров.

Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5%, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Минтруда Максима Топилина.

Как уточняется в сообщении, возможное снижение связано с отменой индексации для работающих пенсионеров.

Ранее министр заявил, что реальные российские пенсии в ближайшие три года будут снижаться, несмотря на то, что в стране вернулись к индексации по уровню действительной инфляции. В пресс-службе Минтруда разъяснили, что это связано с отменой индексации пенсий для тех, кто работает.

"Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только работающим", — сказал Максим Топилин.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в стране 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов трудоустроенных.