Спорт

Елена Малкова
21 Января, 2017 16:43

Антон Шипулин впервые победил в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира

Антон Шипулин - победитель индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.
Источник фото: static.biathlonrus.com
Екатеринбург, 21 Января - DIXINEWS.

Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве, сообщает официальный портал Екатеринбург.рф.

Екатеринбургский биатлонист преодолел дистанцию в 20 километров за 50 минут 38,1 секунды, показав лишь один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым стал француз Мартен Фуркад (отставание 41 секунда, два промаха), на третьем месте - украинец Сергей Семенов (отставание 56,8 секунды, один промах).

Антон Шипулин впервые в своей карьере завоевал победу в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира. Всего же в копилке екатеринбуржца девять побед в личных гонках.

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