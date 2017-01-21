|
Елена Малкова
21 Января, 2017 16:43
Антон Шипулин впервые победил в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира
Екатеринбург, 21 Января - DIXINEWS.
Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве, сообщает официальный портал Екатеринбург.рф.
Екатеринбургский биатлонист преодолел дистанцию в 20 километров за 50 минут 38,1 секунды, показав лишь один промах на четырех огневых рубежах.
Вторым стал француз Мартен Фуркад (отставание 41 секунда, два промаха), на третьем месте - украинец Сергей Семенов (отставание 56,8 секунды, один промах).
Антон Шипулин впервые в своей карьере завоевал победу в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира. Всего же в копилке екатеринбуржца девять побед в личных гонках.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия