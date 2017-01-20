В Санкт-Петербурге подожгли новый газетный киоск

У станции метро «Крестовский остров» прошлой ночью произошел поджог нового павильона с периодической печатной продукцией, сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

По словам председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Серезлеева, это уже второй факт препятствия замене старых киосков на современные торговые павильоны.

Так, в начале месяца в этом же павильоне были разбиты окна. Компания - владелец торгового объекта, уже обратилась в полицию.

«Полиции предстоит дать правовую оценку и разобраться в мотивах совершенных действий. Однако сам факт того, что такое произошло в Петербурге, вопиющ и не поддается объяснению. Это вызов городским властям. Надеюсь, что в скором времени правоохранительные органы найдут зачинщиков», - сказал Сергей Серезлеев. По его словам, работа по обновлению прежних павильонов на современные киоски в любом случае будет продолжена. Данная работа ведется совместно с КГА в рамках согласованной программы для того, чтобы новый облик городских киосков соответствовал городской среде.

На сегодня в Петербурге установлено 50 павильонов современного формата, а в целом планируется обновить почти 750 павильонов.

Стоимость сожженного торгового объекта составляет 1 млн. 800 тыс. рублей. Провести ремонт и открыть павильон для посетителей планируют в течение трех недель.