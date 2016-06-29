Преподаватель одного из вузов Уфы предстанет перед судом

Преподаватель потребовал от одного из студентов вуза 30 тыс. рублей.

Перед судом предстанет преподаватель одного из ВУЗов города Уфы по обвинению в коррупционных преступлениях, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

В Уфе 66-летний профессор обвиняется по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По данным следствия, в сентябре прошлого года преподаватель потребовал от одного из студентов вуза 30 тыс. рублей за защиту диплома. Студент сообщил об этом в полицию. При получении указанной суммы в рамках оперативного эксперимента профессора задержали с поличным.

В ходе следствия стал известен еще один эпизод коррупционной деятельности профессора. В июне 2016 года студент 6 курса заочной формы по поручению профессора купил 4 трубы на общую сумму, превышающую 5 тыс. рублей, и отвез их на дачу преподавателя. За это студент получил зачет.

Следует отметить, что оба студенты осуществляли аудиозапись во время переговоров с преподавателем. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.