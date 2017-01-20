В Новосибирске на выходных ожидаются потепление и метели

В областном центре на выходных ожидаются потепление и метели, сообщают «Новосибирские новости».

Потепление в Новосибирск принесет азиатский циклон. Синоптики прогнозируют изменение погоды уже к вечеру пятницы, 20 января.

Как рассказали специалисты, в это время ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с. К выходным снегопад усилится, возможны такие природные явления, как поземки и метели. Зато воздух существенно прогреется.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 21 января, днем при умеренных осадках температура составит −5 градусов. В воскресенье, 22 января, также будет идти снег, температура воздуха будет на отметке −6...−8 градусов, а к вечеру ожидается небольшое похолодание.