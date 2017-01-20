Общество

Елена Малкова
20 Января, 2017 15:47

В Новосибирске на выходных ожидаются потепление и метели

Азиатский циклон принесет в Новосибирск потепление и метели.
Источник фото: vashgorod.ru
Новосибирск, 20 Января - DIXINEWS.

В областном центре на выходных ожидаются потепление и метели, сообщают «Новосибирские новости».

Потепление в Новосибирск принесет азиатский циклон. Синоптики прогнозируют изменение погоды уже к вечеру пятницы, 20 января.

Как рассказали специалисты, в это время ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с. К выходным снегопад усилится, возможны такие природные явления, как поземки и метели. Зато воздух существенно прогреется.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 21 января, днем при умеренных осадках температура составит −5 градусов. В воскресенье, 22 января, также будет идти снег, температура воздуха будет на отметке −6...−8 градусов, а к вечеру ожидается небольшое похолодание.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Преподаватель одного из вузов Уфы предстанет перед судом
База Единого государственного реестра недвижимости содержит ошибки
На омском заводе выявили нарушения производства сливочного масла

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Санкт-Петербурге подожгли новый газетный киоск
Уфа, 20 Января, 16:59.
Преподаватель одного из вузов Уфы предстанет перед судом
Новосибирск, 20 Января, 15:47.
В Новосибирске на выходных ожидаются потепление и метели
Москва, 20 Января, 13:32.
База Единого государственного реестра недвижимости содержит ошибки
Нижний Новгород, 20 Января, 11:30.
Нижегородское мороженое будут поставлять в Китай
Красноярск, 20 Января, 10:26.
В Норильске отремонтируют Дворец спорта «Арктика»
Воронеж, 20 Января, 07:28.
В Воронеже вынесен приговор за попытку дать взятку полицейскому
Волгоград, 20 Января, 06:57.
В Волгоградской области задолженность по зарплате уменьшилась на 10,3 млн. рублей
Москва, 19 Января, 18:07.
Госдуме рекомендовали принять закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток
Омск, 19 Января, 16:52.
На омском заводе выявили нарушения производства сливочного масла
Екатеринбург, 19 Января, 13:41.
СМИ: Александр Новиков нашел способ вернуть деньги пайщикам
Москва, 19 Января, 12:40.
Минсельхоз России против введения лицензии на сбор грибов и ягод
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия