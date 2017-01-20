База Единого государственного реестра недвижимости содержит ошибки

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который должен был заработать с 1 января 2017 года, не функционирует, сообщает Дни.ру.

Как сообщает издание, на создание ЕГРН в 2014-2016 годах из бюджета выделено 1,6 млрд рублей. На текущий год запланировано финансирование в размере 821 млн рублей.

Зарегистрировать права на собственность или получить сведения из ЕГРН в электронном виде не получается: сервис выдает отказ, так как раздел не работает из-за "актуализации контента".

Стоит напомнить, что в минувшем году скандал вызвала кадастровая оценка жилой собственности физических лиц. Налоговое ведомство, рассчитавшееся на основе этой оценки налоги на жилье, особо подчеркнуло, что с претензиями по всем вопросам следует обращаться в Росреестр. Как сообщает источник, узнать, почему реестр не функционирует, и каким образом проводились кадастровые оценки, не получилось: телефоны в пресс-службе центрального аппарата не отвечали.

По этому поводу стоит напомнить, что в интернете было опубликовано выпущенное в ноябре прошлого года письмо замглавы ведомства А.Н. Скотскова, запрещающее сотрудникам любые контакты со СМИ.

"Запрещено любое инициирование в средства массовой информации сообщений по вопросам, связанным с реализацией федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", – следует из письма. Как уточняет источник, Сокотсков открыто пишет, что письмо подготовлено по поручению руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Виктории Абрамченко, которая параллельно является заместителем министра экономического развития.

Надо отметить, что закон, принятый летом 2015 года, поставил перед Росреестром серьезную задачу: объединить разрозненные базы данных о недвижимости, которые в разные годы создавались в регионах. В целом же требовалось объединение баз данных единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН).

В настоящее время неработающий реестр уже востребован. По информации самого ведомства, с января по ноябрь 2016 года только на регистрацию прав собственности было подано свыше 318 тысяч электронных заявлений.

Сейчас, по словам Виктории Абрамченко, назначенной на этот пост в октябре 2016 года, происходит объединение региональных баз, начавшееся в ноябре, но граждане уже говорят об ошибках, когда квартира, например, учитывается в реестре в качестве гаража. В интервью каналу "Россия" она отметила, что 1% записей реестра имеют ошибки. Всего записей - 300 миллионов, и 1% – это 3 млн. человек. И им нужно будет заниматься переоформлением документов на собственность. В ряде случаев, признала Виктория Абрамченко, им придется обращаться в суды.

Более того, как отмечает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, существует реальная угроза уничтожения прав многих граждан на собственность, ведь с июля 2016 года свидетельства о собственности (как раньше на бумажном носителе) не выдавались. И согласно 218-ФЗ (закон "О государственной регистрации недвижимости") подтверждением прав собственности является выписка из ЕГРН.

«Зато какой простор для деятельности разного рода мошенников, расхитителей государственной собственности, разных "черных" риэлторов, возникший в результате деятельности "эффективных менеджеров" в отношении буквально каждого из нас», - отмечает Михаил Делягин.

Неработающий реестр уже стал поводом для скандала, о котором стало известно в Кремле. Пресс-секретарь президента объяснил, что "профильные структуры работают над преодолением трудностей, связанных с запуском единого государственного реестра недвижимости". "Там работа идет напряженная, действительно, технологически не все получается. Но известно, что там никто не сидит сложа руки, и там действительно работают для того, чтобы эту ситуацию компенсировать, исправить", – приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Как сообщает Дни.ру, на разрастающийся скандал в ведомстве отреагировали следующим образом: на сайте появилось сообщение о том, что "услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полностью доступны на всей территории Российской Федерации".

«Росреестр предоставляет госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости», - информирует ведомство.