Нижегородское мороженое будут поставлять в Китай

Нижегородская область будет поставлять мороженое в Китай, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, договор о поставках мороженого заключило дзержинское предприятие.

На самом предприятии рассказали, что представитель Китая, попробовав вкус нижегородского мороженого, признался, что это именно тот вкус, который он искал. Стоит отметить, что зарубежная делегация посетила много предприятий региона.

«Мы заключили договоры о поставках, а сейчас планируем открыть в Пекине сеть кафе с нижегородским мороженым», - рассказали на предприятии.

Стоит сказать, что секрет успеха нижегородской продукции - в высоком качестве: «За последние годы на нижегородском рынке стало больше качественного сырья. Если делать продукт на нормальном, качественном сырье, без каких-либо вредных добавок, продукт получится очень качественным», - отмечают производители мороженого.

По данным регионального минсельхоза, за последние несколько лет в хозяйствах области доля молока первого и высшего сорта увеличилась почти в полтора раза. Как отметили в региональном минсельхозе, это один из самых важных результатов работы областной программы поддержки животноводства, нацеленной на техническое и технологическое перевооружение отрасли.