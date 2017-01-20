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Елена Малкова
20 Января, 2017 10:26
В Норильске отремонтируют Дворец спорта «Арктика»
Красноярск, 20 Января - DIXINEWS.
Глава Норильска Олег Курилов побывал с рабочим визитом на спортивных объектах города, где проводятся ремонтные работы, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Глава города оценил ход работ во Дворце спорта "Арктика".
В настоящее время здесь идет ремонт раздевалок, санитарных комнат и душевых, судейской и коридоров. Строители также заменят айсматы и борты ледового поля.
В этом году обновленный Дворец спорта "Арктика" примет турнир российской любительской спортивной организации "Ночная хоккейная лига".
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