Власть

Елена Малкова
20 Января, 2017 10:26

В Норильске отремонтируют Дворец спорта «Арктика»

Глава Норильска побывал на спортивных объектах, где проводятся ремонтные работы.
Источник фото: norilsk-city.ru
Красноярск, 20 Января - DIXINEWS.

Глава Норильска Олег Курилов побывал с рабочим визитом на спортивных объектах города, где проводятся ремонтные работы, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Глава города оценил ход работ во Дворце спорта "Арктика".

В настоящее время здесь идет ремонт раздевалок, санитарных комнат и душевых, судейской и коридоров. Строители также заменят айсматы и борты ледового поля.

В этом году обновленный Дворец спорта "Арктика" примет турнир российской любительской спортивной организации "Ночная хоккейная лига".

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