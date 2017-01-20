В Норильске отремонтируют Дворец спорта «Арктика»

Глава Норильска побывал на спортивных объектах, где проводятся ремонтные работы.

Глава Норильска Олег Курилов побывал с рабочим визитом на спортивных объектах города, где проводятся ремонтные работы, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Глава города оценил ход работ во Дворце спорта "Арктика".

В настоящее время здесь идет ремонт раздевалок, санитарных комнат и душевых, судейской и коридоров. Строители также заменят айсматы и борты ледового поля.

В этом году обновленный Дворец спорта "Арктика" примет турнир российской любительской спортивной организации "Ночная хоккейная лига".