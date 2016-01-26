В Воронеже вынесен приговор за попытку дать взятку полицейскому

В Воронеже уроженец Ленинграда покушался на дачу взятки полицейскому, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Воронежской области.

Суд вынес приговор 29-летнему уроженца Ленинграда.

Его признали виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Летом 2015 года мужчина был признан виновным по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, тогда ему назначили административный штраф в 30 тыс. рублей и лишили права управления транспортом на 1,5 года.

В августе 2016 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он управлял скутером, его заметили местные жители и сообщили в полицию. Через несколько дней, нарушитель пришел в кабинет участкового уполномоченного и предложил ему 15 тыс. рублей за укрытие факта преступления и не привлечение его к уголовной ответственности. Полицейский доложил об этом своему руководству. После этого, нарушитель был задержан.

Суд назначил ему штраф в 230 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на 2 года.