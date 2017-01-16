Власть

Елена Малкова
20 Января, 2017 06:57

В Волгоградской области задолженность по зарплате уменьшилась на 10,3 млн. рублей

Задолженность по заработной плате предприятий региона уменьшилась на 10,3 миллиона рублей.
Источник фото: spo67.mskobr.ru
Волгоград, 20 Января - DIXINEWS.

В Волгоградской области погашаются долги по заработной плате, сообщается на официальном портале региона.

За прошедший год, по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики, задолженность по зарплате предприятий области уменьшилась на 10,3 млн. рублей.

Такие данные были озвучены в ходе заседания межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет под председательством вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина. В работе совещания приняли участие представители правоохранительных структур и профильных ведомств.

«Вопросы погашения задолженностей по заработной плате находятся на постоянном контроле федеральных ведомств, правоохранительных структур и руководства Волгоградской области, — отметил Евгений Харичкин. По его словам, на сегодня наблюдается сокращение долгов по зарплате на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Волгоградстата, общая задолженность по зарплате предприятий области на начало года составила 22,5 млн. рублей. На особый контроль поставлена ситуация в туристско-экскурсионном оздоровительном комплексе «Волжский», где задолженность по зарплате составила порядка 1,8 млн. рублей.

На заседании также рассматривался вопрос снижения неформальной занятости населения. По итогам комплексной работы в этом направлении за прошедший год было оформлено более 43,5 тыс. трудовых договоров. По сравнению с 2015 годом количество работников, трудоустроенных официально, увеличилось на 8,2 %.

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