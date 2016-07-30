Политика

Елена Малкова
19 Января, 2017 18:07

Госдуме рекомендовали принять закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток

Владивосток.
Источник фото: svopi.ru
Москва, 19 Января - DIXINEWS.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Законопроект об упрощённом порядке въезда иностранных граждан в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток был рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Проект закона представил статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Как отметил замминистра, законопроект прошел согласования в Правительстве России и получил положительное заключение Государственно-правового управления Президента России. Речь идет о принципиально новом механизме – оформлении электронной визы. «Это уникальное решение для нашей страны. Электронные визы используются в ряде стран, но для нашей страны это будет первый опыт», – уточнил Павел Волков.

По его словам, оформление визы станет максимально простым и доступным: достаточно будет подать заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. Прибыть по такой однократной восьмидневной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта – Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку и передвигаться только по тому региону, в который был осуществлен въезд.

«Любой инвестор, который захочет вести бизнес на Дальнем Востоке, сможет приехать в регион и провести переговоры. Мы рассчитываем, что этим механизмом смогут воспользоваться инвесторы, прибывающие на третий Восточный экономический форум», – уточнил Павел Волков. По мнению замминистра, введение электронной визы также будет способствовать увеличению числа туристов.

Как напомнил замминистра, в 2016 году Госдума приняла еще один закон для Дальнего Востока, устанавливающий налоговые льготы для туристической отрасли. «Оба закона – по налоговым льготам и введению упрощенного визового порядка – дополняют друг друга и положительно влияют на развитие туристической сферы. Инвесторам даются новые возможности при строительстве гостиниц, и дополнительно стимулируется приток туристов на Дальний Восток», – отметил Павел Волков.

Комментируя законопроект, Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что законопроектом предлагается важный механизм, который позволит сделать более удобным посещение дальневосточного региона иностранными гражданами. Это наиболее важно и своевременно в преддверии третьего Восточного экономического форума, который имеет особое значение для развития перспективного международного сотрудничества со странами АТР и другими государствами.

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