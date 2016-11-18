На омском заводе выявили нарушения производства сливочного масла

Управлением Россельхознадзора по Омской области была отозвана декларации о соответствии на масло сливочное ООО «Маслозавод «Нижнеомский».

Еще в прошлом году при лабораторном контроле были выявлены отклонения в молочной продукции производства ООО «Маслозавод «Нижнеомский», сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Омской области.

Однако, в ходе внеплановой выездной проверки в отношении указанного производителя, доступ к проверяемому объекту не был обеспечен и документы, необходимые для проверки, не были предоставлены.

Все материалы были переданы в судебные органы, где по результатам рассмотрения ООО «Маслозавод «Нижнеомский» был признан виновным по ч. 1,2 ст.19.4.1 КоАП РФ (предприятие оштрафовали на 25 тыс. рублей).

Более того, Управлением Россельхознадзора по Омской области была отозвана декларации о соответствии на масло сливочное ООО «Маслозавод «Нижнеомский» в связи с выявлением нарушений при производстве.

Стоит отметить, что специалисты ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области практически каждый день производят отбор проб молочной продукции для выявления недобросовестных производителей.