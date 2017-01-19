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Елена Малкова
19 Января, 2017 13:41
СМИ: Александр Новиков нашел способ вернуть деньги пайщикам
Екатеринбург, 19 Января - DIXINEWS.
Найден способ, с помощью которого пайщики коттеджного поселка "Бухта-Квинс" смогут получить обратно свои деньги, сообщает РИА «Новости».
Как уточняет источник, об этом певец Александр Новиков сообщил журналистам в четверг.
Ранее автора-исполнителя и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 млн. рублей и поместили под домашний арест.
Затем Свердловский облсуд отменил это решение, а ГСУ регионального МВД, которое занимается расследованием, назначило ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.
"На сегодняшний день достигнуто соглашение и мной найден инвестор, который готов вернуть деньги пайщикам путем выкупа паев", — сказал Александр Новиков.
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