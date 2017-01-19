Общество

Елена Малкова
19 Января, 2017 12:40

Минсельхоз России против введения лицензии на сбор грибов и ягод

Минсельхоз России не выступал и не поддерживал никакие инициативы по введению лицензии на сбор дикорастущих грибов и ягод.
Источник фото: afisha.mosreg.ru
Москва, 19 Января - DIXINEWS.

Минсельхоз России не выступал и не поддерживал никакие инициативы по введению лицензии на сбор дикоросов, сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе Минсельхоза России.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации не выступало не поддерживало никакие инициативы по введению лицензии на сбор дикорастущих грибов и ягод.

Информация, появившаяся в СМИ о том, что Министерство сельского хозяйства выступает за введение лицензии на сбор дикорастущих грибов является вымыслом и не соответствует действительности.

В данном случае имеет место подмен и искажение информации по теме, которая была озвучена в конце прошлого года, когда министр Александр Ткачев в интервью одному из телеканалов высказался за увеличение сбора грибов в стране и назвал это направление сельхозпроизводства перспективным для малого бизнеса.

В связи с этим, пресс-служба Минсельхоза России убедительно просит не распространять не соответствующую действительности информацию.

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