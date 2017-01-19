|
Елена Малкова
19 Января, 2017 12:40
Минсельхоз России против введения лицензии на сбор грибов и ягод
Москва, 19 Января - DIXINEWS.
Минсельхоз России не выступал и не поддерживал никакие инициативы по введению лицензии на сбор дикоросов, сообщили ИА «DixiNews» в пресс-службе Минсельхоза России.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации не выступало не поддерживало никакие инициативы по введению лицензии на сбор дикорастущих грибов и ягод.
Информация, появившаяся в СМИ о том, что Министерство сельского хозяйства выступает за введение лицензии на сбор дикорастущих грибов является вымыслом и не соответствует действительности.
В данном случае имеет место подмен и искажение информации по теме, которая была озвучена в конце прошлого года, когда министр Александр Ткачев в интервью одному из телеканалов высказался за увеличение сбора грибов в стране и назвал это направление сельхозпроизводства перспективным для малого бизнеса.
В связи с этим, пресс-служба Минсельхоза России убедительно просит не распространять не соответствующую действительности информацию.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия