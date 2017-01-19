ДОСААФ анонсировал создание частной саперной компании

Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднованию 90-летия организации, подвел итоги работы ДОСААФ в 2016 году и рассказал о планах деятельности общества на ближайшую перспективу.

Одной из целей ДОСААФ является создание и развитие первой в России частной саперной компании.

«Вместе с Российским союзом инженеров мы завершаем создание первой инженерной компании по подготовке саперов из числа военнослужащих запаса, в том числе специалистов для подводного разминирования водоемов» - рассказал Александр Колмаков, сообщив, что инициатива создании такой компании была выдвинута главой военного ведомства Сергеем Шойгу. На одной из встреч министр обороны обратил внимание, что за рубежом задачи по разминированию в районах военных конфликтов выполняют частные инженерные компании. В связи с чем, министр предложил продумать варианты создания подобной организации в России на безе ДОСААФ.

Безусловно, пока не идет речи о создании частной военной компании. Во-первых, законодательная база сейчас этого не позволяет. Во-вторых, наемничество, участие в вооруженных конфликтах – это не та сфера, где мы видим применение наших инженерных знаний. Частная саперная компания будет заниматься не разминированием минных полей под обстрелами, а обезвреживанием территорий от мин и снарядов для поствоенного восстановления территорий и объектов.

ДОСААФ имеет прекрасную образовательную базу с огромными возможностями, в том числе и для обучения саперов-подводников. То есть, имеется очень серьезный потенциал для создания высокопрофессиональной команды саперов. И сегодня Появление Первой военно-инженерной компании ДОСААФ очень своевременно.

Боевые действия в Сирии оставили населению страны руины и множество заминированных объектов. Через год-два война, вероятно, закончится, и перед местным населением встанет вопрос как жить в такой среде. На самом деле, возвращение к мирной жизни идет уже сейчас: в декабре 2016 года по приказу МО РФ отряд российских сапёров отправился разминировать восточные районы Алеппо, освобожденные от боевиков. Наши сапёры оснащены самыми современными комплектами разминирования, защиты и жизнеобеспечения, их сопровождают кинологи с минно-разыскными собаками. Если посмотреть на весь объем разрушений в Сирии, то одного отряда очевидно не хватит. Что делать? Допустим, разминируют Алеппо, а кто будет восстанавливать инфраструктуру? Кто будет вести инженерно-строительные работы по восстановлению инженерных сетей и инфраструктуры, разрушенных в ходе боевых и террористических действий? Нужно понимать, что одними строителями не обойтись. Необходимо так называемое гуманитарное разминирование, нужны специалисты, которые не только имеют инженерное образование, но и разбираются в специфике военных действий и устройств, поскольку любые руины, оставшиеся после войны, даже после рассмотрения их сапёрами, – потенциальный источник опасности с точки зрения взрывотехника.

В этой обстановке ДОСААФ и Российский союз инженеров создают Первую частную военно-инженерную компанию, которая поможет решить сирийскую проблему. Для населения Сирии появление российских инженеров будет долгожданным – именно российские военные и специалисты активно помогают стране в военное время и зарекомендовали себя с отличной стороны. Альтернативы, вообще говоря, и нет: местных специалистов катастрофически не хватает, а доверие к действиям американских спецсил на Ближнем Востоке уже было неоднократно подорвано. Очевидно, что Россия, как давний партнер Сирии, лучше разбирается в ее потребностях, чем США, которые живут на другом континенте и привыкли всем навязывать свою гегемонию.