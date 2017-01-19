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Елена Малкова
19 Января, 2017 11:10
В Казани заработал пункт утилизации новогодних елок
Казань, 19 Января - DIXINEWS.
В Казани открылся специальный пункт для утилизации новогодних елок, сообщает пресс-служба мэрии.
Любой желающий может принести новогоднюю ель, предварительно очистив от мишуры и украшений.
Все деревья отправят на фермерское хозяйство в село Шеланга в Верхнеуслонском районе. Елки пойдут на корм козам, эти животные очень любят лакомиться хвойными ветвями и корой.
Пункт открыт круглосуточно и будет работать до конца января по адресу – ул. Аделя Кутуя, 160, сообщает пресс-служба Поволжской экологической компании.
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