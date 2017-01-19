В Казани заработал пункт утилизации новогодних елок

В Казани открылся пункт для утилизации новогодних елок.

В Казани открылся специальный пункт для утилизации новогодних елок, сообщает пресс-служба мэрии.

Любой желающий может принести новогоднюю ель, предварительно очистив от мишуры и украшений.

Все деревья отправят на фермерское хозяйство в село Шеланга в Верхнеуслонском районе. Елки пойдут на корм козам, эти животные очень любят лакомиться хвойными ветвями и корой.

Пункт открыт круглосуточно и будет работать до конца января по адресу – ул. Аделя Кутуя, 160, сообщает пресс-служба Поволжской экологической компании.