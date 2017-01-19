В Магнитогорске откроется выставка минералов Южного Урала

В Магнитогорске откроется выставка минералов Южного Урала, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В картинной галерее Магнитогорска 24 января откроется новая экспозиция, на которой будут представлены минералы из коллекции Александра Маторы.

Посетители выставки познакомятся с авторской коллекцией, которая насчитывает около 300 экспонатов. В их числе яшма, жеоды и щетки аметиста и агата, друзы горного хрусталя, малахит, цитрин и другие. Это лишь сотая часть минералов, собранных во время путешествий по Южному Уралу.

Благодаря преданности своему увлечению Александр Матора сформировал одну из богатейших коллекций не только в регионе, но и в России. В копилке коллекционера представлены минералы с Урала и Забайкалья, Чукотки и Якутии, Кольского полуострова и Казахстана, Крыма и Северного Кавказа. За несколько десятилетий коллекционер организовал немало выставок в самых разных городах. В 1995 году в Нагайбакском районе, в селе Фершампенуаз, открылся музей «Дом камня» на основе частной коллекции Александра Маторы.