Выставки

Елена Малкова
19 Января, 2017 10:45

В Магнитогорске откроется выставка минералов Южного Урала

Музей «Дом камня».
Источник фото: kp74.ru
Челябинск, 19 Января - DIXINEWS.

В Магнитогорске откроется выставка минералов Южного Урала, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В картинной галерее Магнитогорска 24 января откроется новая экспозиция, на которой будут представлены минералы из коллекции Александра Маторы.

Посетители выставки познакомятся с авторской коллекцией, которая насчитывает около 300 экспонатов. В их числе яшма, жеоды и щетки аметиста и агата, друзы горного хрусталя, малахит, цитрин и другие. Это лишь сотая часть минералов, собранных во время путешествий по Южному Уралу.

Благодаря преданности своему увлечению Александр Матора сформировал одну из богатейших коллекций не только в регионе, но и в России. В копилке коллекционера представлены минералы с Урала и Забайкалья, Чукотки и Якутии, Кольского полуострова и Казахстана, Крыма и Северного Кавказа. За несколько десятилетий коллекционер организовал немало выставок в самых разных городах. В 1995 году в Нагайбакском районе, в селе Фершампенуаз, открылся музей «Дом камня» на основе частной коллекции Александра Маторы.

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