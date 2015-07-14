В Самарской области практиковали поборы с родителей за охрану в детском саду

Прокуратура Красноглинского района г. Самары приняла меры в связи с выявленными фактами поборов в детском саду № 1 в микрорайоне Крутые ключи, сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура после обращения заявительницы провела проверку соблюдения МБОУ «Детский сад № 1» требований законодательства об образовании.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители не обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране здания образовательной организации, материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

Вместе с тем с родителей воспитанников детсада взимается ежемесячная плата за охрану помещений указанного учреждения. При отсутствии платы за указанную услугу в квитанции указывается сумма задолженности.

Кроме того, вопросы оказания финансовой помощи образовательному учреждению на разные нужды обсуждаются на родительских собраниях, сбором денег осуществляет родительский комитет, учет работ с информацией о затратах не ведется.

В нарушение ст. 296 ГК РФ, ч. 10 ст. 9.2 ФЗ «О некоммерческих организациях» руководителем МБДОУ без согласия собственника муниципального имущества было предоставлено помещение для коммерческой реализации кислородных коктейлей. Аналогичные нарушения выявлены при предоставлении помещений для предоставления услуги «Соляной комнаты».

По фактам нарушений прокуратурой района в отношении заведующего образовательной организацией возбуждено два административных дела по ст. 7.35 КоАП РФ, в адрес городского департамента образования внесено представление об устранении нарушений законодательства.