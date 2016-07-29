На формирование комфортной городской среды в Ростовской области направят 1 млрд рублей

Для координации и контроля выполнения региональной и муниципальных программ по реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе будет создана межведомственная комиссия, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Об этом глава региона Василий Голубев заявил на общем собрании ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области».

В текущем году на реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе будет направлено более 1 млрд. рублей. Из них порядка 900 млн. рублей будет выделено из федерального бюджета, а 18% от этой суммы направит регион. Две трети этих средств будут израсходованы на благоустройство дворов, а одну треть направят на улучшение парков, скверов, набережных и других «знаковых» объектов городской среды.

Как подчеркнул губернатор, деньги на реализацию проектов благоустройства муниципалитеты будут получать на конкурсной основе.

Стартовавший в 2017 году национальный проект направлен на формирование комфортной городской среды на всей территории России. Действие нацпроекта распространяется на каждый населенный пункт численностью более 1000 жителей.