Общество

Елена Малкова
19 Января, 2017 07:10

В Перми построят новый зоопарк

Проект нового зоопарка в Перми.
Источник фото: dixinews.ru
Пермь, 19 Января - DIXINEWS.

Новый зоопарк в Перми построит «Олимпийский» подрядчик, сообщили ИА «DixiNews» в департаменте пресс-службы администрации губернатора Пермского края.

18 января заключен госконтракт на выполнение работ первой очереди строительства Пермского зоопарка с ОАО «РЖДстрой». Согласно контракту стоимость строительных работ составляет 1,833 млрд. руб. В соответствии с условиями контракта выполнение работ запланировано на март 2018 года.

В рамках первой очереди строительства в зоопарке появятся сооружения экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна, административное здание, ветеринарная лечебница, будет произведен монтаж инженерных коммуникаций.

Новый зоопарк в Перми разместится на участке площадью 25,4 га, в квартале, ограниченном улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского. Будущий зоопарк сможет принимать 500 тыс. человек в год, а единовременно - более тысячи посетителей.

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