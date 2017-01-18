Новосибирская область перевыполнила план по вводу жилья

В Новосибирской области перевыполнен план по вводу жилья, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе за минувший год введено 2,210 млн квадратных метра жилья. Это 36 901 квартира. Данный показатель составляет 116,8% от плана по вводу жилья, установленного губернатором Владимиром Городецким на 2016 год.

На долю построенного многоэтажного жилья в регионе приходится 1,520 млн. кв. метров. Объем ввода малоэтажного жилья с начала года в регионе составил более 690 тыс. кв. метров или 32,2 % от совокупного объёма введенного жилья. Самое большое количество жилых квадратных метров сдано в областной столице – почти 1,528 млн. (27 984 квартиры).

Новосибирская область в Сибирском федеральном округе является лидером по объёму введенного жилья.