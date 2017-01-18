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Елена Малкова
18 Января, 2017 13:33
В Волгограде пройдет мотокросс «Битва на Волге»
Волгоград, 18 Января - DIXINEWS.
29 января в Советском районе Волгограда пройдет 54-й мотокросс «Битва на Волге», сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках мероприятия пройдут показательные выступления по авиамодельному спорту и рукопашному бою, патриотические акции, состязания кинологов, будет работать выставка военной техники.
Мероприятие приурочено к 74-й годовщине победы под Сталинградом и 90-летию со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
Торжественное открытые мероприятия состоится 29 января, в 12-00 на трассе «Максимка» в Советском районе, сообщают организаторы.
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