В Волгограде пройдет мотокросс «Битва на Волге»

В Волгограде состоится традиционный мотокросс «Битва на Волге».

29 января в Советском районе Волгограда пройдет 54-й мотокросс «Битва на Волге», сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках мероприятия пройдут показательные выступления по авиамодельному спорту и рукопашному бою, патриотические акции, состязания кинологов, будет работать выставка военной техники.

Мероприятие приурочено к 74-й годовщине победы под Сталинградом и 90-летию со дня образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Торжественное открытые мероприятия состоится 29 января, в 12-00 на трассе «Максимка» в Советском районе, сообщают организаторы.