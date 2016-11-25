Власть

Виктор Казеев
18 Января, 2017 13:14

Пермское УФАС: администрация Очерского района незаконно приобрела «Toyota Camry» за 1,5 млн рублей

Пермское УФАС России завершило внеплановую проверку закупки на поставку автомобиля для нужд администрации Очерского муниципального района.
Источник фото: fedpress.ru
Пермь, 18 Января - DIXINEWS.

Пермское УФАС России завершило внеплановую проверку закупки на поставку легкового автомобиля для нужд администрации Очерского муниципального района.

Под условия технического задания подходил автомобиль единственной марки, а именно «Toyota Camry». При этом возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, полностью исключалась.

Антимонопольная служба установила, что заказчик формировал начальную цену контракта на основании исключительно ценовых предложений поставщиков автомобиля «Toyota Camry». На аукцион поступила только одна заявка, в которой к поставке был предложен автомобиль «Toyota Camry».

Поскольку контракт на поставку автомобиля уже заключен, Пермское УФАС России не выдало предписание об отмене аукциона. Однако должностные лица администрации, виновные в нарушении законодательства, будут привлечены к административной ответственности в размере 1% начальной цены контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч рублей.

Справка: Аукцион на поставку автомобиля объявлен 18 ноября 2016 года. Заказчик - Администрация Очерского муниципального района Пермского края. Максимальная стоимость контракта составила 1 500 000 рублей. На аукцион поступила единственная заявка ООО»Терра-Моторс». С этой организацией и был заключен контракт.

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