Власть

Елена Малкова
18 Января, 2017 10:54

Губернатор поручил принять меры по уборке снега и наледи в Воронеже

Губернатор Алексей Гордеев провёл совещание по вопросу уборки снега и наледи на территории городского округа город Воронеж.
Источник фото: govvrn.ru
Воронеж, 18 Января - DIXINEWS.

17 января губернатор Алексей Гордеев провёл совещание по вопросу уборки снега и наледи на территории Воронежа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Ситуация в целом неудовлетворительная, – подчеркнул губернатор.

Алексей Гордеев отметил, что ситуация с уборкой снега и наледи в Воронеже прежде всего характеризуется тем, как её оценивают жители. Губернатор отметил, что ситуация с уборкой снега в районах города разная.

По итогам совещания руководитель региона поручил срочно принять меры по уборке снега и наледи в Воронеже, усилить работу муниципальных комбинатов благоустройства.

Также поручено провести совещание с руководителями основных управляющих многоквартирными домами организаций по вопросу улучшения качества уборки снега и наледи и совещание с руководством промышленных предприятий, расположенных на территории городского округа, по вопросу предоставления коммунальной уборочной техники.

Губернатор поручил проработать вопрос о дополнительном выделении средств на приобретение уборочной техники и увеличение штатной численности сотрудников муниципальных комбинатов благоустройства. Глава региона поручил подготовить предложения по созданию новой модели взаимодействия в решении проблемы уборки снега и наледи на период 2017-2018 годов.

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