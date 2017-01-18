Губернатор поручил принять меры по уборке снега и наледи в Воронеже

Губернатор Алексей Гордеев провёл совещание по вопросу уборки снега и наледи на территории городского округа город Воронеж.

17 января губернатор Алексей Гордеев провёл совещание по вопросу уборки снега и наледи на территории Воронежа, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Ситуация в целом неудовлетворительная, – подчеркнул губернатор.

Алексей Гордеев отметил, что ситуация с уборкой снега и наледи в Воронеже прежде всего характеризуется тем, как её оценивают жители. Губернатор отметил, что ситуация с уборкой снега в районах города разная.

По итогам совещания руководитель региона поручил срочно принять меры по уборке снега и наледи в Воронеже, усилить работу муниципальных комбинатов благоустройства.

Также поручено провести совещание с руководителями основных управляющих многоквартирными домами организаций по вопросу улучшения качества уборки снега и наледи и совещание с руководством промышленных предприятий, расположенных на территории городского округа, по вопросу предоставления коммунальной уборочной техники.

Губернатор поручил проработать вопрос о дополнительном выделении средств на приобретение уборочной техники и увеличение штатной численности сотрудников муниципальных комбинатов благоустройства. Глава региона поручил подготовить предложения по созданию новой модели взаимодействия в решении проблемы уборки снега и наледи на период 2017-2018 годов.