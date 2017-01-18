Из Екатеринбурга выдворили 72 нелегалов

Только за первые недели нового года из Екатеринбурга отправлены на родину 72 нелегала, сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Иностранные граждане из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана проживали в Свердловской области нелегально. Они прибыли в РФ на заработки, не имея на то законных оснований.

Все нелегальные мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории России. Кроме того, суд постановил принудительно выдворить нелегалов за пределы станы.

Судебными приставами по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства УФССП по Свердловской области иностранные граждане, подвергшиеся выдворению, были доставлены в аэропорт «Кольцово». На прошедшей недели за одни сутки единовременно было выдворено 36 человек, нарушивших режим пребывания на территории РФ.

Административный штраф и билеты на самолет все правонарушители оплатили сами: некоторым деньги отправили родственники, другие потратили свои накопления и немногим оказали финансовую помощь земляки, проживающие в РФ на законных основаниях. Количество граждан, выдворяемых за счет бюджетных средств, снизилось. Этому послужили различные формы взаимодействия работников УФССП России по Свердловской области с родственниками иностранных граждан и национальных общин. Благодаря такому взаимодействию из 1422 иностранцев, выдворенных в 2016 году, за счет средств бюджета улетели лишь 215 человек, а остальные 1207 человек оплатили проезд за свой счет.