Общество

Елена Малкова
18 Января, 2017 09:33

В Уфе предприятия торговли и общественного питания своими силами организуют вывоз снега

Расчистка и вывоз снега с территорий частных предприятий, торговых центров и магазинов – обязанность их владельцев.
Источник фото: ufacity.info
Уфа, 18 Января - DIXINEWS.

Предприятия торговли и общественного питания продолжают мероприятия, направленные на устранение последствий снегопада, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Расчистка и вывоз снега с территорий частных предприятий, торговых центров и магазинов входит в обязанности владельцев коммерческих объектов.

Большинство из них мероприятия по вывозу снега организуют на должном уровне. Силами коммерческих предприятий в течение дня было вывезено 120 кубометров снега. Как сообщили в мэрии, активное участие в вопросах зимнего благоустройства принимают сотрудники ТЦ "Простор", ТСК "Сипайловский", магазина "Юные таланты",трактира "Сани" и другие. Работы по уборке территорий от снега продолжаются.

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