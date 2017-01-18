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Елена Малкова
18 Января, 2017 09:33
В Уфе предприятия торговли и общественного питания своими силами организуют вывоз снега
Уфа, 18 Января - DIXINEWS.
Предприятия торговли и общественного питания продолжают мероприятия, направленные на устранение последствий снегопада, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Расчистка и вывоз снега с территорий частных предприятий, торговых центров и магазинов входит в обязанности владельцев коммерческих объектов.
Большинство из них мероприятия по вывозу снега организуют на должном уровне. Силами коммерческих предприятий в течение дня было вывезено 120 кубометров снега. Как сообщили в мэрии, активное участие в вопросах зимнего благоустройства принимают сотрудники ТЦ "Простор", ТСК "Сипайловский", магазина "Юные таланты",трактира "Сани" и другие. Работы по уборке территорий от снега продолжаются.
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