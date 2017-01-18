Общество

Елена Малкова
18 Января, 2017 08:39

В Нижнем Новгороде проверят подготовку купелей

Специальная комиссия проверит подготовку купелей в Нижнем Новгороде.
Источник фото: xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--p1ai
Нижний Новгород, 18 Января - DIXINEWS.

В Нижнем Новгороде проверят подготовку купелей, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках подготовки к празднованию Крещения администрация города совместно с управлением по делам ГОЧС готовит семь площадок.

Специальная комиссия проверит готовность организованных купелей. Массовые купания будут организованы на Гребном канале в Нижегородском районе, на втором озере Щелоковского хутора в Приокском районе, Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского района, Силикатном озере в Ленинском районе, на озере у стадиона «Труд» в Сормовском районе и на озере Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района.

Специалисты комиссии проведут проверку очистки водоемов, наличие необходимого освещения, палаток для обогрева, скамеек и биотуалетов.

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