В Нижнем Новгороде проверят подготовку купелей

В Нижнем Новгороде проверят подготовку купелей, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках подготовки к празднованию Крещения администрация города совместно с управлением по делам ГОЧС готовит семь площадок.

Специальная комиссия проверит готовность организованных купелей. Массовые купания будут организованы на Гребном канале в Нижегородском районе, на втором озере Щелоковского хутора в Приокском районе, Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского района, Силикатном озере в Ленинском районе, на озере у стадиона «Труд» в Сормовском районе и на озере Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района.

Специалисты комиссии проведут проверку очистки водоемов, наличие необходимого освещения, палаток для обогрева, скамеек и биотуалетов.