|
Елена Малкова
18 Января, 2017 08:39
В Нижнем Новгороде проверят подготовку купелей
Нижний Новгород, 18 Января - DIXINEWS.
В Нижнем Новгороде проверят подготовку купелей, сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках подготовки к празднованию Крещения администрация города совместно с управлением по делам ГОЧС готовит семь площадок.
Специальная комиссия проверит готовность организованных купелей. Массовые купания будут организованы на Гребном канале в Нижегородском районе, на втором озере Щелоковского хутора в Приокском районе, Мещерском и Сортировочном озерах Канавинского района, Силикатном озере в Ленинском районе, на озере у стадиона «Труд» в Сормовском районе и на озере Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района.
Специалисты комиссии проведут проверку очистки водоемов, наличие необходимого освещения, палаток для обогрева, скамеек и биотуалетов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия