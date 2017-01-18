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Елена Малкова
18 Января, 2017 07:28
В Красноярске из-за морозов усилен контроль за работой пассажирского транспорта
Красноярск, 18 Января - DIXINEWS.
В связи с морозами в городе усилен контроль за выпуском пассажирского транспорта на маршруты, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.
Руководителям предприятий пассажирского транспорта города рекомендовано усилить контроль за выпуском подвижного состава и обеспечить резервные машины на случай технической неисправности.
По имеющимся данным отмечено увеличение сходов автобусов с маршрутов до 8%. Причиной тому служит техническая неисправность: перемерзание воздуха в системах, механизмов открывания и закрывания дверей, а также топлива.
В оперативном режиме производится замена сошедших с маршрута автобусов на резервные машины либо проводятся ремонтные работы, и общественный транспорт возвращается на маршрут. Городские предприятия пассажирского транспорта усилили работу ремонтных служб.
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