В Свердловской области жилищные условия улучшили 356 многодетных семей

В 2016 году 356 многодетных семей из 55 муниципальных образований Свердловской области улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом, многодетные семьи реализовали своё право на улучшение жилищных условий за счет социальной выплаты.

Для реализации этих целей из регионального бюджета было направлено 521,7 миллиона рублей.

В Фонде жилищного строительства рассказали, что 143 семьи использовали средства для строительства жилья или реконструкции домов. Остальные участники программы приобрели квартиры или направили средства в долевое строительство. Совокупная площадь жилья составила 26,6 тысяч кв. метров.

Социальная поддержка многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2014 года, осуществляется в области с 2011 года в рамках программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Стоит отметить, что семье с тремя детьми выплачивается социальная выплата в размере 30 процентов от расчетной стоимости жилья, семье с четырьмя детьми - 40 процентов, с пятью и более детьми - 50 процентов. За весь период реализации программы за счет соцвыплат свои жилищные условия улучшили 3296 многодетных семей. В 2017 году реализация мероприятий по поддержке многодетных семей будет продолжена.