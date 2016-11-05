Экономика

Елена Малкова
18 Января, 2017 07:03

В Свердловской области жилищные условия улучшили 356 многодетных семей

Екатеринбург.
Источник фото: ekburg.ru
Екатеринбург, 18 Января - DIXINEWS.

В 2016 году 356 многодетных семей из 55 муниципальных образований Свердловской области улучшили свои жилищные условия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом, многодетные семьи реализовали своё право на улучшение жилищных условий за счет социальной выплаты.

Для реализации этих целей из регионального бюджета было направлено 521,7 миллиона рублей.

В Фонде жилищного строительства рассказали, что 143 семьи использовали средства для строительства жилья или реконструкции домов. Остальные участники программы приобрели квартиры или направили средства в долевое строительство. Совокупная площадь жилья составила 26,6 тысяч кв. метров.

Социальная поддержка многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 1 января 2014 года, осуществляется в области с 2011 года в рамках программы «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Стоит отметить, что семье с тремя детьми выплачивается социальная выплата в размере 30 процентов от расчетной стоимости жилья, семье с четырьмя детьми - 40 процентов, с пятью и более детьми - 50 процентов. За весь период реализации программы за счет соцвыплат свои жилищные условия улучшили 3296 многодетных семей. В 2017 году реализация мероприятий по поддержке многодетных семей будет продолжена.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Почти 355 млн рублей получит Омская область на благоустройство населенных пунктов
Более 100 км дорог планируется отремонтировать в Новосибирской области
На развитие коммунальной инфраструктуры Среднего Урала направят 7 млрд частных инвестиций

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор поручил принять меры по уборке снега и наледи в Воронеже
Екатеринбург, 18 Января, 09:59.
Из Екатеринбурга выдворили 72 нелегалов
Уфа, 18 Января, 09:33.
В Уфе предприятия торговли и общественного питания своими силами организуют вывоз снега
Нижний Новгород, 18 Января, 08:39.
В Нижнем Новгороде проверят подготовку купелей
Красноярск, 18 Января, 07:28.
В Красноярске из-за морозов усилен контроль за работой пассажирского транспорта
Екатеринбург, 18 Января, 07:03.
В Свердловской области жилищные условия улучшили 356 многодетных семей
Казань, 17 Января, 19:30.
С улиц Казани за сутки вывезли почти 9 000 тонн снега
Москва, 17 Января, 16:17.
Глава Минкавказа встретился с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса
Березники, 17 Января, 16:03.
В администрации города Березники произошли структурные и кадровые изменения
Пермь, 17 Января, 15:48.
Жительнице Кунгура выплатят компенсацию за отключение тепла
Омск, 17 Января, 12:18.
Почти 355 млн рублей получит Омская область на благоустройство населенных пунктов
Санкт-Петербург, 17 Января, 11:39.
Житель Санкт-Петербурга осужден за оскорбление и угрозу в отношении инспектора ДПС
Новости бизнеса
RedTram News
Loading...
Реклама
rn
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия